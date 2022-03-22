Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 17:22
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız