Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak

Polis Akademisi Başkanlığınca, Emniyet Teşkilatı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, atış melekelerini geliştirmek ve silah kullanım kabiliyetini en üst seviyede tutmak amacıyla İçişleri Bakanlık Makamı ve Emniyet Genel Müdürlük makam oluru ile merkez ve taşra teşkilatında görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline yönelik Türkiye geneli atış müsabakası düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre müsabakaya katılmaya istekli personelde;

1. Yıllık atış eğitiminin son üç dönemine (2022 hariç) herhangi bir mazeret bildirmeden fiilen katılmış ve üç dönemde de performans atış puanından 100 tam puan almış olmak,

2. Müsabakaya engel olacak ciddi manada sağlık problemi bulunmamak,

3. Son iki performans puanı çok iyi olmak,

4. Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası, mesleki yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası ve iade edilseler dahi KHK ile meslekten ve memuriyetten çıkarılma cezası almamış olmak şartları bulunmaktadır.

