Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

17 Mart 2022 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelik değişikliği doğrultusunda, 2022 yılı Genel Atama Döneminde birimlerimizce yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir:

1 -) Birimlerimizin görev sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve personelin atanacağı yerde yeni hizmet sürelerine tabi olacak olması sebebiyle, 2022 yılında 1. Bölgeden 2. Bölgeye ve 2. Bölgeden 1. Bölgeye atamaya tabi olan tüm rütbedeki personelden, 21 Mart- 27 Mart 2022 tarihleriarasında PBS portalı üzerinden tekrardan tercih alma işlemi yapılacaktır.

Atamaya tabi olan, ayrıca gönüllü olarak tercih yapan tüm rütbelerdeki personel yeniden tercih işlemi yapacaktır.

Tercih işlemleri yapılırken, personel daha önce yaptığı tercihlerini değiştirmek istemesi durumunda "Tercihlerimi Güncelle" butonunu işaretleyerek tekrardan tercih yapabilecektir. Tercihlerini değiştirmek istememesi durumunda ise "Yeniden Onayla ve Döküm Al" butonunu işaretleyecektir. Personel tercihlerini yaptıktan sonra, tercihlerini değiştirmesi ya da değiştirmemesi fark etmeksizin, yeniden onayla ve döküm al kısmından atama tercih formunun çıktısını alarak, imzaladıktan sonra ilgili birime teslim edecektir.

Atamaya tabi olan personelin tercih yapmaması durumunda eski tercihleri değerlendirmeye alınacaktır.

PBS portalı üzerinden Gönüllü olarak tercih yapan personel tercihlerini güncellememesi ve ilgili birime teslim etmemesi durumunda ise daha önce yapmış olduğu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-) Yönetmelikte yapılan değişiklikle birimlerimizin görev süreleri yeniden düzenlenmiştir. 2. Bölge illerde halen görev yapan personelimiz görev yapığı birimin hizmet süresi artışından etkilenmeyecek, ancak hizmet süresi düşen yerlerde çalışan personelimiz ise yeni sürelere tabi olacaklardır. Ayrıca, 2. Bölgede 2. Görevini yapmakta olan personelimiz, yeni düzenlenen hizmet sürelerinden (1) yıl eksik görev yapması durumunda (Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde olanlar ile hizmet süresi 2 yıl olan birimlerde görev yapanlar hariç) 2. Bölge 2. Görevini tamamlamış sayılacaktır. (2. Bölge illerde görev yaparken 2. Bölge 2. Görevi yapmak üzere aynı ya da farklı bir ile/birime ataması yapılanların da süre hesaplamasıyapılırken 2. Bölge görevleri (1) yıl eksik sayılacaktır)

Yeni düzenlemeye göre dönüşe tabi olan personelin isimleri kesinleştikten sonra bu personele 28 Mart 2022 tarihi itibariyle PBS.Ben portalı üzerinden tercih ve mazeret modülü açılacak olup, söz konusu personel tercih yapma ve mazeret evraklarını sisteme yükleme işlemlerini 28 Mart-03 Nisan 2022 tarihleri arasında yerine getirecektir.

2. Bölge birimlerimizce, yeni düzenleme ile 1. Bölge illere dönüşü hak eden personelden ipkası uygun görülenlerle ilgili iş ve işlemler, 28 Mart-03 Nisan 2022 tarihleri arasında yerine getirilecek olup, onaylanan ipka talep listeleri gizlilik esasları çerçevesinde en geç 05 Nisan 2022 tarihine kadar, evrakların asılları ise 11 Nisan 2022 tarihine kadar gönderilecektir.

3-) Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, 2. Bölge görevinden muaf tutulacaklarla ilgili uygulama genişletilmiştir.

Bu kapsamda daha önce 2. Bölge görevinden muaf tutulmayan:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi veya 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45'inci ve 64'üncü maddeleri kapsamında; hayatını kaybedenlerin veya malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri,Vazife malülü idari polislerin, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri, 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 14'üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı verilenlerin (15 Temmuz Gazileri) kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri, yeni düzenleme ile 2. Bölge hizmetinden muaf tutulmuştur.

Ayrıca, yönetmeliğin 23'üncü maddesinde bulunan "...3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların..." hükmünden, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sazlık Kurulunun kararı doğrultusundayasamak için ser eken hareketleri yapamayacak ve başkasının vardım ve destesine muhtaç olacak derecede " ibaresi kaldırılarak, söz konusu kanunlar kapsamında malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri de 2. Bölge hizmetinden muaf tutulmuştur.

4-) Yönetmeliğin 23'üncü maddesine yönelik olarak (İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır) Bakanlık Makamının 10/11/2015 tarihli onayı ile uygun görülen yerlerin bildirildiği, söz konusu onayda belirtilen İl/Birim ve ilçelerde daha önce görev yapmış veya halen görev yapmakta olan personelden, görev yaptıkları yerin en az (2) katı kadar kesintisiz görev yapmış olanların 2.Bölge 2.Görevini tamamlamış sayılacağı belirtilmiş idi.

Bahse konu uygulama ile ilgili hüküm yönetmeliğin geçici 8'inci maddesinde "Ekli 1sayılı cetvelde belirtilen ikinci bölge birimlerde, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikte yapılan değişiklikten önce görev yapılan dönem için belirlenmiş zorunlu hizmet süresinin iki katı kadar kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge hizmetini tamamlamış sayılır" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda Yönetmelik değişikliğinden önce 10/11/2015 tarihli onayda yer almayan ve halen 2. Bölge il statüsünde bulunan Adıyaman, Elazığ, Erzurum ve Sivas il ve ilçeleri ile buralarda kurulu bulunan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatlarında, görev yapılan dönemde geçerli hizmet süresinin (2) katı kadar daha kesintisiz görev yapmış olanların da 2. Bölge 2. Görevleri yapılmış sayılacaktır.

Bu şartlara haiz personelin dilekçe yolu ile Personel Daire Başkanlığına müracaatta bulunması halinde talepleri değerlendirilecektir.

5-) Mevcut yönetmelikte personelimizin yakınlarının sağlık nedeniyle atanma mazereti sadece kendi, eş ve çocukları ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile personelimize; Evin tek çocuğu olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının sağlık mazereti nedeniyle, Tek kardeş olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla kardeşinin sağlık mazereti nedeniyle atama talebinde bulunması hususu düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda mazeret beyan etmek isteyen personelimiz, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra dilekçe yolu ile Personel Daire Başkanlığına müracaatta bulunabilecekledir.

6-) Yönetmelikte yapılan düzenleme ile personelimiz, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilecektir. Bu taleplerde yeni düzenlenen hizmet süreleri esas alınacak olup, bu şartlara haiz personelin de gerekli belgelerle dilekçe yolu ile Personel Daire Başkanlığına müracaatta bulunması gerekmektedir.

