EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

İyi günler.

01.08.2005 tarihinde sigortalı olarak işe başladım ve (01.08.2005 - 31.08.2010 ve 15.07.2021 - 16.03.2022 tarihine kadar halen devam eden) belirttiğim tarihlerde toplam 2010 ssk lı prim günüm vardır.

Daha sonra 15.09.2010 tarihinde 2010 yılı EKPSS ile memur olarak göreve başladım. 15.09.2010 - 01.09.2016 Memur olarak göreve başlarken engelli sağlık raporum %40 olup 3.derece vergi indiriminden faydalanıyordum. Fakat 2017 almış olduğum engelli sağlık raporunda engellilik oranım %78 oldu. 2.derece Vergi İndiriminden faydalanıyorum.

Yukarıda belirttiğim tarihler arasında ssk lı olarak 2010 prim gün sayım ve emekli sandığında da 2190 memur olarak prim gün sayısı ödenmiş olup toplam da 4200 prim gün sayısı ile hangi tarihte ne şekilde Engelli Emeklilik hakkını mı yoksa vergi indiriminden mi emekli hakkını kazanmış olurum. Teşekkürler . İyi çalışmalar dilerim.

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur, işçi ve memurluk hizmetleri üzerinden nasıl emekli olur?

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 sayılı Kanuna tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Detaylar:

Genel olarak göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları

5510 sayılı Kanunda yer alan hükümler içerisinde özel olarak engelli aylığı olarak bir aylık şekli yoktur.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yukarıda belirttiğimiz şekilde malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

- % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ayrıca;

-Memurun, memurluktan önce işçilik esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

-Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

-Memurlar için vergi indiriminden dolayı emeklilik uygulaması işlemi bulunmamaktadır. Sağlık Kurulu raporları ve bu raporlardaki engellilik oranı dikkate alınarak sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı uygulanmaktadır.

-Engelli vergi indiriminden dolayı alınan sağlık raporundaki oran, engelli aylığı için geçerli olamayacağını değerlendirmekteyiz. Zira, Engellilik oran durumunun son tespit yeri de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu olmaktadır.

Bu açıklamalar ışığında durumunuzla ilgili değerlendirmelerimiz;

Vergi indirimine esas rapor oranının SGK Sağlık Kurulu tarafından kabul edilemeyeceğini, bu raporun sadece görevde iken vergi indiriminden yararlanıp maaş artışına yönelik olmakla sınırlı kalacağını değerlendirmekteyiz. Ancak, yine de Kurumunuz kanalı ile bu raporu SGK na gönderip sonucunu beklemenizi tavsiye edebiliriz.

Ayrıca, EKPSS ile göreve engellilik mevzuatına uygun olarak girmiş olduğunuzu ve engellilik oranınızın da % 40 olduğunu belirttiğinizden sizin için emeklilik durumunuz; en az 18 yıldan beri sigortalılık şartını yerine getirmeniz ve bu süre içerisinde de 4680 gün SGK primleri ödenmiş hizmetlerinizin olması gerekmektedir. Sigortalılık süresi ile prim ödeme süresi farklı olup, sigortalılık süresi içerisinde çalışılmayan süreler de dahil edilir.

Yani, engellilik oranınız % 40 olduğu için 1/8/2005 + 18 = 1/8/2023 tarihinden itibaren engelliğinizden dolayı emekli aylığı bağlanması talebinde bulunabileceğinizi, ancak bu tarih itibariyle 4680 gün primli hizmet süreniz tamam olmayacağı için 4680 gün prim gününüz olduğunda emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

Yani, 2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir surette memurluk hizmeti olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5510 a tabi memurlar hakkında engelliliklerinden dolayı uygulanacak olan madde 5510 sayılı Kanunun 28. Maddesi olmaktadır. Bu madde hükmüne göre;

Engellilik oranı % 40 ila % 49 arasında olanların engellilikten dolayı emekli olma şartları 18 yıldan beri sigortalı olmaları + 4680 gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.