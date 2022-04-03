EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Ana sayfaÖzel Konular Engelliler

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Nisan 2022 00:04
Yazdır
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

İyi günler.
01.08.2005 tarihinde sigortalı olarak işe başladım ve (01.08.2005 - 31.08.2010 ve 15.07.2021 - 16.03.2022 tarihine kadar halen devam eden) belirttiğim tarihlerde toplam 2010 ssk lı prim günüm vardır.
Daha sonra 15.09.2010 tarihinde 2010 yılı EKPSS ile memur olarak göreve başladım. 15.09.2010 - 01.09.2016 Memur olarak göreve başlarken engelli sağlık raporum %40 olup 3.derece vergi indiriminden faydalanıyordum. Fakat 2017 almış olduğum engelli sağlık raporunda engellilik oranım %78 oldu. 2.derece Vergi İndiriminden faydalanıyorum.
Yukarıda belirttiğim tarihler arasında ssk lı olarak 2010 prim gün sayım ve emekli sandığında da 2190 memur olarak prim gün sayısı ödenmiş olup toplam da 4200 prim gün sayısı ile hangi tarihte ne şekilde Engelli Emeklilik hakkını mı yoksa vergi indiriminden mi emekli hakkını kazanmış olurum. Teşekkürler . İyi çalışmalar dilerim.

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur, işçi ve memurluk hizmetleri üzerinden nasıl emekli olur?

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 sayılı Kanuna tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Detaylar:

Genel olarak göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları

5510 sayılı Kanunda yer alan hükümler içerisinde özel olarak engelli aylığı olarak bir aylık şekli yoktur.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yukarıda belirttiğimiz şekilde malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

- % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ayrıca;

-Memurun, memurluktan önce işçilik esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

-Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

-Memurlar için vergi indiriminden dolayı emeklilik uygulaması işlemi bulunmamaktadır. Sağlık Kurulu raporları ve bu raporlardaki engellilik oranı dikkate alınarak sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı uygulanmaktadır.

-Engelli vergi indiriminden dolayı alınan sağlık raporundaki oran, engelli aylığı için geçerli olamayacağını değerlendirmekteyiz. Zira, Engellilik oran durumunun son tespit yeri de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu olmaktadır.

Bu açıklamalar ışığında durumunuzla ilgili değerlendirmelerimiz;

Vergi indirimine esas rapor oranının SGK Sağlık Kurulu tarafından kabul edilemeyeceğini, bu raporun sadece görevde iken vergi indiriminden yararlanıp maaş artışına yönelik olmakla sınırlı kalacağını değerlendirmekteyiz. Ancak, yine de Kurumunuz kanalı ile bu raporu SGK na gönderip sonucunu beklemenizi tavsiye edebiliriz.

Ayrıca, EKPSS ile göreve engellilik mevzuatına uygun olarak girmiş olduğunuzu ve engellilik oranınızın da % 40 olduğunu belirttiğinizden sizin için emeklilik durumunuz; en az 18 yıldan beri sigortalılık şartını yerine getirmeniz ve bu süre içerisinde de 4680 gün SGK primleri ödenmiş hizmetlerinizin olması gerekmektedir. Sigortalılık süresi ile prim ödeme süresi farklı olup, sigortalılık süresi içerisinde çalışılmayan süreler de dahil edilir.

Yani, engellilik oranınız % 40 olduğu için 1/8/2005 + 18 = 1/8/2023 tarihinden itibaren engelliğinizden dolayı emekli aylığı bağlanması talebinde bulunabileceğinizi, ancak bu tarih itibariyle 4680 gün primli hizmet süreniz tamam olmayacağı için 4680 gün prim gününüz olduğunda emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

Yani, 2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir surette memurluk hizmeti olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5510 a tabi memurlar hakkında engelliliklerinden dolayı uygulanacak olan madde 5510 sayılı Kanunun 28. Maddesi olmaktadır. Bu madde hükmüne göre;

Engellilik oranı % 40 ila % 49 arasında olanların engellilikten dolayı emekli olma şartları 18 yıldan beri sigortalı olmaları + 4680 gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?
Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?
Malul veya engelli kamu personeli 65 yaşına kadar çalışabilir mi?
Malul veya engelli kamu personeli 65 yaşına kadar çalışabilir mi?
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?
Engelli memur, rotasyona tabi tutulabilir mi?
Engelli memur, rotasyona tabi tutulabilir mi?

Bu Habere Tepkiniz

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

Ödülde il kotasına takılanlar gelecek yıla aktarılacak
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu

Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu

Nusret ve CZN Burak'ı hedef alan Tatlıses, iki ünlü aşçının kendisi sayesinde ünlü olduklarını söyledi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" dedi.