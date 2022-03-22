Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

"Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 10/08/2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış; 1. maddesi ile Doçentlik Yönetmeliği'nin 4. maddesine eklenen 6. fıkra ile ihdas edilmişti. Düzenleme şu şekildedir;

"(6) Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı dava açması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. Bu hükme aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz."

Bir doçent adayının başvurusunun iptal edilmiş, Ankara 16. İdare Mahkemesinde anılan işlemin iptali istemiyle dava açılmış, Eylül 2021 döneminde tekrar başvuru hakkına sahip iken Yönetmelik değişikliği sonrasında başvurma hakkının elinden alındığı ve dava konusu düzenlemenin doçent adaylarının haklarını aramaktan caydırmayı amaçladığı ileri sürülmüştür.

Danıştay 8. Dairesi 2021/5314 esas sayılı kararının gerekçesinde şu tespitleri yapmıştır:

"Kişilere yargı mercileri önünde dava hakkı tanınması, adil bir yargılamanın ön koşulunu oluşturmakla birlikte, hak arama özgürlüğü bakımından tek başına yeterli bulunmamaktadır. Mahkemeye erişimi etkisiz kılacak ya da yargı yoluna başvurmayı caydırıcı nitelikteki düzenlemelerin, hak arama özgürlüğüne uygun olduğundan söz edilemez.

Dava konusu Yönetmelik hükmü bu bağlamda incelendiğinde; doçentlik başvurusunda bulunan doçent adayının eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılması, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptal edilmesi halinde; bu işlemlere karşı dava açılması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapılmasının davanın kesinleşmesine bağlandığı ve bu durumun hak arama özgürlüğünü kullanmak suretiyle dava açmış olan doçent adaylarının yargı yoluna başvurması yönünden önemli ölçüde caydırıcı nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır."

Danıştay 8. Dairesi bu gerekçeyle Doçentlik Yönetmeliği'nin 4. maddesine eklenen 6. fıkranın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA," karar verilmiştir.

Davası devam eden doçent adayları 20 Mart itibariyle başlayan 2022 Mart Dönemi Başvurularını bu karar doğrultusunda yapabilirler.