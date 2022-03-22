Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü
İstanbul Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 17:52
Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1203 Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri yangını söndürdü.
İtfaiye ekipleri müdahale sırasında dairede bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin 70 yaşındaki Davut Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.
Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız