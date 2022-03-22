Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına davet: 19.30'da buluşalım
Bakan Koca: Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla SAAT 19.30'DA bir sohbetimiz var. BURADA BULUŞALIM.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Mart 2022 18:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla SAAT 19.30'DA bir sohbetimiz var. BURADA BULUŞALIM.
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Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla SAAT 19.30'DA bir sohbetimiz var. BURADA BULUŞALIM.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2022
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