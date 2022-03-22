Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çıkış yolu diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerimi sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören düşüncemizi sürdüreceğiz.' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 19:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"(Rusya-Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz."
"(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız