İki ilde eğitime kar engeli

Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

BİTLİS

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.