Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ilişkin video paylaştı. Bakan Dönmez, videodaki açıklamasında, "Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak" dedi.

Tesiste devam eden çalışmalardan görüntülerin yer aldığı videoda Bakan Dönmez, "Karada bugün itibariyle yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkarmış olacağız. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde herhalde dünyanın da örnek gösterilen büyük mega projelerinden birisi olacak" dedi.