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4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mart 2022 08:10
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4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022

memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022

memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız

29 Mayıs Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 8 nisan 2022

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