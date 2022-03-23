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Nikahında içki servisi yapan İBB çalışanı Fatma Yavuz işten çıkarıldı

Nikah töreninde misafirlere içki servisi yapmasının ardından iktidara yakın kesimelerin hedefi haline getirilen İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'un işine son verildi. Yavuz, mobinge uğradını öne sürdü.

Eklenme : 23 Mart 2022 08:12
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Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, buradaki görevine de son verildiğini açıkladı.


TELE 1'de Enver Aysever'in programına konuk olan Fatma Yavuz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucu işine son verildiğini öne sürdü.

Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da İ'BB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır!' ifadelerini kullandı.

İBB İnanç Masası'nda çalışan Fatma Yavuz, geçtiğimiz günlerde nikah töreninde alkol ikramı yapmasının ardından gündem olmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, 'Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir' demişti.

Yavuz, gelen tepkilere Erzurum'daki Kuran Kursu'nda istismara uğrayan çocukları hatırlatarak yanıt vermişti. Yavuz, 'Erzurum'da yedi masum sabi tacize uğradığında havaya bakıp ıslık çalanlar Hıristiyan misafirlerimin de olduğu davetimde yaptığım alkol ikramı üzerinden bana vaaz veremez' dedi.

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