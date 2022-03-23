Sağlıkçılar 'şiddet'e karşı buton istedi
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 17 maddelik yasa teklifi görüşmeleri TBMM'de başladı.
Eklenme : 23 Mart 2022 08:32
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, görüşmeler öncesinde sosyal medyadan sağlık çalışanlarına önerilerini sordu. Sahadan gelen önerilerin bazıları şöyle:
* Her kurumda sağlıkçıların haklarını savunan avukatlar olmalı.
* Hastane Polis Noktaları geri gelmeli. Hastane polisi sayısı arttırılmalı.
* Hastane girişlerine x-ray cihazları konulmalı.
* Acil girişlerine refakatçi ve hasta yakını sınırlaması getirilmeli.
* Tüm servis, polikliniklere ve odalara şiddet butonu konulmalı.
* Muayeneler 10-30 dakika arası olmalı.
* Hakaret de şiddet olarak değerlendirilmeli.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız