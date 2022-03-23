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Trabzonspor'un kasasına 8 dakikada 8.5 milyon TL girdi

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisinde tribünde yer almak için sabah 05.00'te sıraya giren taraftarlar, 11.00'de gişe açılınca 8 dakikada biletleri tüketti. Kasaya 8.5 milyon TL girmiş oldu.

Eklenme : 23 Mart 2022 09:12
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Trabzonspor'un kasasına 8 dakikada 8.5 milyon TL girdi

Trabzonspor'un Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbinin biletleri satışa çıkarıldı. Maç biletlerinin saat 11.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatler öncesinden gişe önünde yoğunluk oluşturan taraftarlar, bilet için uzun süre bekledi. Taraftarlardan Eray Yanmış, saat 05.00'te gişeye geldiğini belirterek, "Şampiyonluğumuzu bekliyoruz, hevesliyiz. Onun tadını da statta doya doya çıkarmak istiyoruz" dedi. En ucuzu 350 TL olan biletler sadece 8 dakikada bitti ve kulüp kasasına 8.5 milyon TL girdi.

SEVGİ ENGEL TANIMIYOR!

Bedensel engelli taraftar Lokman Salih Kuyucu ise ilk defa maça gideceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Kulüp bize bileti ücretsiz veriyor. Kuyrukta bekliyoruz ama zaten bileti bedava alıyoruz. Bir zahmeti olacak bu işin. Biraz da zahmete katlanalım. Allah'ın izniyle Beşiktaş'ı da mağlup edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2 DAKİKA İÇERİSİNDE BİLET KALMADI

Derbi biletini internet uygulamasından aldığını söyleyen Rahman Aslan, "Bileti almam 2 dakika sürdü ama 2 dakika içerisinde de bilet kalmadı. Burada bekleyenler de internet üzerinden almayı bilmediği için bekliyor. Bilet karaborsaya düşecek gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

SABAH 8'DE SIRAYA GİRDİK AMA ALAMADIK

Bilet alamadığı için tepki gösteren Enver Balta isimli taraftar da, "Bilet için sabah saat 08.00'de sıraya girdik ama alamadık. Başkandan rica ediyoruz, bilet fiyatları pahalıydı ama 3 dakika içinde bilet bitti. Buna çözüm bulunmalı. Bilet fiyatları pahalı diyen Trabzon taraftarı 3 dakikada bileti bitirdi" dedi.

Kaynak:Fotoma.

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