Türkiye'den strateji hamle...Ukraynalı mühendislere davet

Güngör'ün yazısının ilgili kısmı:

Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre Ukrayna'da, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin sayısı 3.2 milyonu buldu. Yaklaşık 6.5 milyon kişi de yerinden edildi. Ukrayna'dan göç edenlerin çoğu Polonya, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere gidiyor. Önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon kanalındaki açıklamasına göre, Türkiye'ye gelenlerin sayısı ise 58 bini bulmuş durumda...

Bu sayı artar mı?

Savaşın devam etmesi durumunda göç edenlerinin sayısının 12 milyonu bulabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de göç konusunda hazırlıklar var.

Hatta göç edenlerle ilgili projeler planlanıyor.

İlk adımı Türkiye Futbol Federasyonu attı. Rusya ve Ukrayna'da futbol oynayan sporcular için geçici bir müddet transfer sezonu açmayı düşünüyor. Bir başka adım da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) geliyor. Duyduğuma göre, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Ukrayna'dan mühendisleri Türkiye'ye davet etmek için temaslarda bulunuyor. Ukraynalı mühendisleri Antalya Teknokent'te açılan Ar-Ge ofisine çağırmak için girişimler başlatılmış...

Bu stratejik bir hamle...

Neden mi?

Malum, Türkiye ile Ukrayna, savunma sanayisinde uzun süredir kapsamlı bir işbirliği gerçekleştiriyor. TUSAŞ'tan Aselsan'a ve Baykar'a kadar birçok savunma sanayi şirketinin Ukrayna'daki firmalarla anlaşması var. Ukrayna'nın savunma ihracatından sorumlu kuruluşu Ukrspetsexport, Aselsan ile sözleşme imzalamıştı. TUSAŞ Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi'yle işbirliği yapmıştı. ATAK 2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'nde kullanılan motorlar Ukraynalı Motor Sich şirketiyle yapılıyordu. Ukraynalı şirketten 2025'e kadar 14 adet motor tedariki için anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında iki adet motorun teslimatı eylülde yapılması öngörülüyordu. Sorun yaşanması ihtimaline karşı B planı oluşturuluyordu. Bir süredir devam eden yerli motor çalışmalarının yoğunlaşması gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde de uçak ve gemi motoru üreten, Türkiye'de birçok şirketle anlaşması olan Zorya Maşproekt firmasının Ukrayna'daki fabrikası vurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Hindistan hemen harekete geçmiş, fabrikada çalışan mühendisleri kendi ülkesine çekmek için hamle yapmıştı.

Hindistan'a giderler mi bilemem.

Ama Ukraynalılar Antalya'yı sever. Dolayısıyla Türkiye bu hamlesinde ısrar ederse başarılı olabilir. Bu da savunma sanayisi açısından önemli bir beyin göçünün ülkemize çekilmesi anlamına gelir...