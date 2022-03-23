Öğretmeniyle dans edip, dalga geçen öğrenci videosu tepki çekti
Sosyal medyada paylaşılan bir video en çok konuşulan içeriklerden biri haline geldi. Bir lisede çekilen görüntülerde, ders esnasında dans edip öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan bir öğrenci olduğu görülüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mart 2022 09:58
Türkiye'deki bir lisede çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Lisede ingilizce dersi esnasında kürsüdeki öğretmenin yanına gelen öğrenci önce dans ediyor. Dansın devamında öğretmenin ellerini avuçlarına alan öğrenciye öğretmen müdahale ederken video kesiliyor.
Videoyu öğrencinin arkadaşlarının çekip sosyal medyada yayınlaması ise ayrı bir tartışma konusu oldu.
Konuyla ilgili olarak idari bir soruşturmanın henüz başlatılmadığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasından sonra öğrenci hakkında disiplin soruşturma açılması bekleniyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız