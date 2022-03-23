Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,08 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.198,89 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 2,57 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün temettü etkisiyle güne düşüşle başlamasının ardından güçlenen ve genele yayılan alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,63 artışla 2.188,81 puandan tamamladı.

Analistler, getiri arayışındaki yatırımcıların pay piyasalarına yönelmesi ile küresel çapta borsalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, veri takviminde ise yurt içinde işsizlik ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.