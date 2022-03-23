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Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 914 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 10:51
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Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 914 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.499 lira, Cumhuriyet altını da 6.124 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.920 dolardan işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester dünkü açıklamalarında Fed'in enflasyonla mücadelede 50 baz puanlık faiz artışlarını kullanabileceğini kaydederken, Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 2,5'e çıkartmasından yana olduğunu belirtti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün de konuşması olduğunu kaydederek, Powell'ın konuşmasındaki mesajların yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'deki temaslarının ardından yarın NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Söz konusu toplantıların ardından Rusya'ya yeni yaptırımların açıklanması bekleniyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Lagarde ve Fed yetkililerinin konuşmaları ile ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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