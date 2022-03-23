Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,82 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 14,8241'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 azalışla 16,3240'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 19,6470'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 98,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1020'den alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyona karşı net tutumun tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirirken, doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.
Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 66'ya yükselirken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışı ile Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu söyledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız