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MEB işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Platformda, zenginleştirilmiş ve etkileşimli kitaplar, işaret dili anlatımlı kitaplar, animasyonlar, yardımcı kaynakların aralarında bulunduğu zengin içerikli dijital materyalleri kullanıma sunduk. İşitme engelli öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştıran destek eğitim materyallerini artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 11:19
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- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, işitme engelli öğrencilere yönelik dijital materyal üretim seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda "orgm.meb.gov.tr/icdep" internet adresinde dijital eğitim platformunu kurduklarını bildirdi.

Bakan Özer, AA muhabirine, özel eğitim gereksinimi bulunan öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili her türlü imkanı seferber ettiklerini söyleyen Özer, bu kapsamda bir taraftan kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi imkanı sunulduğunu diğer taraftan özel eğitim ana okullarında, uygulama okullarında ve meslek okullarında engel durumuna göre farklı programları öğrencilere kazandırdıklarını belirtti.

Erişim problemini çözdükten sonra son yıllarda özel eğitim öğrencilerine yönelik öğretim materyalleri geliştirmeye ağırlık verdiklerini, bu kapsamda "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğünü hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 50'nin üzerinde materyalin patentini de aldık ve 146 farklı üründe öğretim materyallerini geliştirerek tüm okullarımızın materyal ihtiyacını karşıladık. Bu kapsamda 500 binin üzerinde materyali okullarımızla buluşturduk ve yıl sonuna kadar 1 milyon hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalar tam takviminde ilerliyor. İnşallah 2022 sonunda özel eğitim okullarımızdaki öğrencilerimizin materyal ihtiyacı ile ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak. Tüm okullarımızda ihtiyaç duyulan tüm materyaller ücretsiz olarak öğrencilerimizin hizmetinde olacak."

- Özel eğitimde 5 farklı beceri alanları için materyal üretme kampanyası

Bakan Özer, yakın zamanda, özel eğitim uygulama okullarındaki öğrencilerin görsel sanatlardan müziğe, bahçe bakımından hayvan bakımına, spordan bedensel aktiviteleri artırmaya kadar 5 farklı alanda yaşam becerilerini geliştirmeleri için 1007 özel eğitim uygulama okulunda beceri uygulama alanları oluşturulduğunu bildirdi.

Bu beceri alanlarına yönelik donatım materyallerinin üretimi ile ilgili ciddi bir kampanya başlattıklarını, bu donatım materyallerini üreterek illere göndermeye başladıklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yıl sonuna kadar diğer özel eğitim okullarındaki 1 milyon materyale ilave olarak beceri alanlarına yönelik 1 milyon yeni materyali de kazandıracağız." diye konuştu.

- "MEB kapasitesini, üretim materyalleriyle dijital platformlarla artırmaya devam ediyor"

Kovid-19 salgın sürecinde özel eğitim öğrencileri için dijital platformlara ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda "Özelim Eğitimdeyim" ismiyle markalaştırdıkları dijital eğitim platformunun, uluslararası kuruluşlar tarafından da örnek uygulama olarak yer aldığını hatırlatan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesini, üretim materyalleriyle dijital platformlarla artırmaya devam ediyor. Bu alanda en fazla hassasiyet gösterdiğimiz yer özel eğitim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, işitme engelli öğrencilere yönelik başlattıkları yeni bir çalışmaya ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Hem özel eğitim uygulama okullarında hem de diğer okullarımızda eğitim alan işitme engelli öğrencilerimiz için de ilk defa dijital materyal üretim seferberliği başlattık. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm akademisyen ve uzmanların katılımıyla dijital materyaller üretildi ve kullanıma sunuldu. Bu kapsamda, işitme engelli öğrencilere yönelik dijital eğitim platformu 'orgm.meb.gov.tr/icdep' internet adresini kullanıma açtık. Platformda, zenginleştirilmiş ve etkileşimli kitaplar, işaret dili anlatımlı kitaplar, animasyonlar, yardımcı kaynakların aralarında bulunduğu zengin içerikli dijital materyalleri kullanıma sunduk. İşitme engelli öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştıran destek eğitim materyallerini artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz. Bilgiye en hızlı ve en kolay şekilde ulaşılmasını sağlamayı hedefleyen platformda, işitme engelli öğrencilere yönelik zengin içerikli dijital eğitim materyalleri sunuldu."

- Yeni dijital platformda neler var?

İşitme engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik "orgm.meb.gov.tr/icdep" internet adresinden kullanıma açılan dijital eğitim platformunda, Bakanlık tarafından hazırlanan "Özel Sokağın Çocukları" zenginleştirilmiş hikaye kitabı seti etkileşimli halde "İnteraktif Akademi" bölümünde kullanıma açıldı.

KAPAT [X]

İşitme engelli öğrenciler için "Okuma Yazma Öğreniyorum" yardımcı kaynak kitabı, etkileşimli olarak platformda yerini aldı.

- İşaret dili destekli animasyonlar

Bunların yanında Türk işaret dili sözlüğü kitabı ve işitme engelliler için ders kitapları kütüphane bölümünden ulaşılabilir hale getirildi. Z kitaplar ve işitme engelliler için diğer kitaplar, işaret dili destekli animasyonların yer aldığı platformda, Özel Eğitim Çocuk dergisi de işaret dili anlatımı ile yer aldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, dijital platform için içeriklerin sürekli artırılarak öğrencilere sunulması planlanıyor.

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