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MHP'den sanal dünyadaki konumunu güçlendirecek yeni strateji

Parti, sosyal medyanın etkili kullanımı, içerik üretme stratejileri, sosyal medya trendleri ve parti faaliyetlerinin daha güçlü şekilde paylaşılması için teşkilatlara eğitim verecek- MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Metaverse gibi internetin yeni mecralarının hayatımıza girmeye başladığı bir dönemde MHP sanal dünyadaki konumunu daha da güçlendirecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 11:21
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MHP'den sanal dünyadaki konumunu güçlendirecek yeni strateji

MHP, sanal dünyadaki konumunu güçlendirmek için teşkilatlara sosyal medyanın etkili kullanımına yönelik eğitim verecek.

Parti, sosyal medyadaki etkinliğini artırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede öncelikle il teşkilatlarındaki sosyal medya sorumlularına, "sosyal medyanın etkili kullanımı, içerik üretme stratejileri, sosyal medya trendleri ve parti faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde paylaşılması" konularında eğitim verilecek. Eğitimle etkileşimini ve gündem belirleme konusundaki faaliyetlerini artırmayı hedefleyen MHP'de, tüm sosyal medya mecralarını içerisine alan genel bir etkileşim stratejisi belirlenmiş olacak.

- "Kapsamlı bir eğitim çalışması yapacağız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin bugün ve yarın çevrim içi olarak yapılacağını söyledi. Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de sosyal medyanın kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Özdemir, "Ülkemizde aktif sosyal medya kullanıcı sayısının nüfusumuza oranı yüzde 80'in üzerinde." dedi.

Özdemir, 2022 yılı verilerine göre Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında sosyal medyayı en aktif kullanan 6. ülke konumunda olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Siber vatanın kirli ve karanlık bilgilerle kirletilmesi konusu ne yazık ki iç ve dış bazı mahfillerin sürekli uğraştığı bir alan. Bu şartlarda biz de gerek Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaştığı açıklamaları ile parti faaliyetlerimizi ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarını daha geniş bir alana yayabilmek, gerekse de ülkemizin menfaatlerini koruma ve toplumsal huzurumuzu sosyal medya üzerinden yapılan yalan, karalama ve iftiralarla bozma amacı taşıyan girişimlere karşı etkinliğimizi arttırmak üzere tüm il teşkilatlarımızdaki sosyal medya sorumlusu arkadaşlarımızla bilgilerimizi tazelemek ve daha da geliştirmek üzere kapsamlı bir eğitim çalışması yapacağız. Böylelikle Metaverse gibi internetin yeni mecralarının hayatımıza girmeye başladığı bir dönemde MHP sanal dünyadaki konumunu daha da güçlendirecektir."

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