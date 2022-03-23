Görevi esnasında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 11:23
Kapaklı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şükrü Yiğit (42), dün gece Asayiş Büro Amirliğinde görevi esnasında kalp krizi geçirdi.
Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.
Yiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız