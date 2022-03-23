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Bakan Karaismailoğlu, 2021'de haberleşme sektörü yüzde 20 büyüdü

"2021 yılında elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 92,4 milyar liraya ulaştı. Son çeyrekte ise bu gelir 25,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti"- "Sektördeki tüm operatörlerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 22 milyar liraya yaklaştı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 11:50
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Bakan Karaismailoğlu, 2021'de haberleşme sektörü yüzde 20 büyüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 92,4 milyar liraya ulaştığını, son çeyrekte ise bu gelirin 25,4 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl hemen hemen tüm göstergelerde sektördeki büyümenin ve gelişmenin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, geçen yıl BTK tarafından yetkilendirilmiş 442 şirketin, sahip oldukları 792 yetki belgesi ile haberleşme hizmeti verdiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, 2021 yılında elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 92,4 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Geçen yılın son çeyreğinde ise bu rakamın 25,4 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Karaismailoğlu, bu verilerin sektörün büyümeye devam ettiğini gösterdiğini ve gelecekle ilgili umut vadettiğini vurguladı.

- 2021 yılında 10,3 milyondan fazla mobil numara taşındı

Karaismailoğlu, sektördeki tüm operatörlerin yatırımlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artışla 22 milyar liraya yaklaştığına dikkati çekerek şunları ifade etti:

"2021 yılı sonu itibarıyla mobil abone sayısı 86,3 milyon oldu, mobil abone yaygınlığı yüzde 102'ye yaklaştı. Mobil abonelerin 80,2 milyonu 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 93'ünü oluşturdu. Bu aboneler 5G ve ötesi teknolojiler için ülkemizde büyük bir potansiyel oluşacağının sinyallerini veriyor. Nesnelerin interneti teknolojisinin yaygınlaşmasıyla çok daha fazla artması beklenen makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,4 milyona ulaştı ve yıllık bazda yüzde 17 büyüme gösterdi. Ülkemizde 2008 yılında başlayan ve dünya çapında en iyi uygulama örneklerinden biri olan numara taşıma uygulamasıyla operatör değiştiren abone sayısında artış da sürüyor. 2021 sonu itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 157,7 milyona ulaştı. 2021 yılı içinde taşınan numara sayısı ise 10,3 milyonu geçti."

- İnternet abone sayısı 88 milyonu aştı

Bakan Karaismailoğlu, internet konusunda Türkiye'deki istikrarlı büyümenin sürdüğüne işaret ederek, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 88,2 milyona çıktığına dikkati çekti. Karaismailoğlu, 2020 yılı sonu ile kıyaslandığında abone sayısının 5,8 milyonun üzerinde artarak yüzde 7 büyüdüğünü, "Eve Kadar Fiber" hizmeti abone sayısında yıllık yüzde 29,4 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Geniş bant internet abone sayısı artarken abonelerin kullanımlarının da önemli ölçüde artış gösterdiğini belirten Karaismailoğlu, "2021 yılında sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı yüzde 27,5 artarak 204,5 gigabayta çıktı. 2020 yılının son çeyreğinde sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 177,6 gigabayt iken 2021 yılının son çeyreğinde bu rakam yüzde 15'in üzerinde artarak 204 gigabayta yükseldi. Mobil aboneler için ise 2020 yılı dördüncü çeyreğinde 9,9 gigabayt olan veri kullanımı yüzde 10,3 artışla 11 gigabayta çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiği konusunda da bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki telefon trafiğinin önemli ölçüde mobil şebekeler kaynaklı olma durumu 2021 yılında da devam etti. 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5'lik artışla ülkemizdeki toplam trafiğin 318 milyar dakika olduğu belirlendi. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 98'inin mobil şebekelerden başlatıldığı, sabit şebekelerde başlatılan trafiğin 5,2 milyar dakika olarak gerçekleştiği tespit edildi. Yılın son çeyreği itibarıyla mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 565 dakika, sabit şebekelerde ise 92 dakika oldu."

Karaismailoğlu, fiber altyapının hem geniş bant internet hem de mevcut 4.5G'nin yanı sıra 5G ve ötesi mobil teknolojilerin gelişimi için kritik önemde olduğunu belirterek, 2021 yılında operatörlerin yatırımlarında görülen memnuniyet verici artışın fiber yatırımlarına da yansıdığını kaydetti. Fiber altyapının bir yılda yüzde 11 civarında artarak 471 bin kilometreye ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 21 artışla 4,8 milyonu geçtiğini bildirdi.

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Hayatı kolaylaştıran hizmetlerden birinin de elektronik imza olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde halihazırda toplam 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2021 sonu itibarıyla oluşturdukları sertifika sayısı yaklaşık 5,5 milyonu elektronik imza ve 767 bini mobil imza olmak üzere toplam 6,2 milyon oldu." bilgisini verdi.

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