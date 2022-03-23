Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir

Geçtiğimiz akşam Tvnet ekranlarına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polislerin şark görev sürelerinin 1 yıl düşürülmesi ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile ilgili konuştu.

Yapılan yönetmelik düzenlemesinin ardından polisler sık sık taşınma ve ailevi nedenleri ileri sürerek sosyal medyada çokça eleştirilerde bulunurken söz konusu eleştiriler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. Bakan Soylu, doğu ve güneydoğu böyle rahatlamışken şark sürelerini düşürelim dedik. Şarka giden var gitmeyen var dengesizlik oluyor ve bu huzursuzluğu doğuruyor. Bu huzursuzluğu minimize edebilmek için düzenleme yaptık şeklinde konuştu.



Soylu düzenleme ile ilgili şunları kaydetti: Biz halkın huzurundan ve sükunundan mesulüz. Bunu düşünürken, doğu ve güneydoğu da biraz rahatlamış iken şöyle bir şey geldi aklımıza, bundan bir buçuk yıl evvel. Dedik ki şark sürelerini düşürelim. Bir de ikinci şarka gidenler dönerken yine kendi yerlerine dönemeyecekleri endişesiyle emekli olmaya başladılar. Bu eski kural, bunu da ortadan kaldıralım. Diyelim ki ikinci şarka gidiyor, ikinci şarktan sonra geri dönecekse istediği yere veya bir önceki görev yaptığı yere, yani çoluğunu çocuğunu belki bıraktı. Çünkü şark sürelerini düşürdüğünüz zaman bazen 2-3 yıl kendi başınıza kalırsınız, ev düzenini bozmazsınız. Bunu böyle sağlayabilme kabiliyetine sahip olalım. Bütün bunları kurduk. Burada önümüzde başka bir problem çıktı. Bazı iller var. Bunlara, şarka gidilmek istenmiyor. Sürelerini düşürdük ama. Bazı iller var, bunlara şarka gidilmek isteniyor. Örneğin Erzurum'dan tutun, Malatya'ya kadar işte neyse, o bölgedeki hatların birçoğuna gidilmek isteniyor. Ama orada bazı iller var, gidilmek istenmiyor. Batıda bazı iller var. Mesela Çankırı'ya biz polis bulmakta zorlanıyoruz, Kırşehir'de polis bulmakta zorlanıyoruz. O zaman şunu dedik, doğuyu ikiye, batıyı da ikiye bölersek yani nasıl olsa 2 şark yapacaklar. Birinde bir tarafa gider, birinde bir tarafa gider.

Süleyman Soylu, sağlık, aileye bakma, şehit ve gazilerin durumu ve erteleme gibi muğlak olan konuların netleştiğini ve yapılan düzenlemenin dengesizlik ve huzursuzluğu engelleyeceğini dile getirerek, kendi polisimiz için, kendi arkadaşlarımız için yanlış bir şey düşünmeyiz. Onların aile hayatını en çok düşünenlerden biri de benim dedi.

Yönetmelikte bölgelerle ilgili yapılan düzenlemenin 2024'te hayata geçirileceğini de hatırlatan Soylu, lehte olanlar şimdi devreye girecek, diğerleri için önümüzde vaktimiz var. Bu konuda yeni bir formül oluşturulabilirse bu sağlanabilir. Önümüzde bir zaman var diye konuştu.