Kars'ta kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra bazı okullarda eğitime ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 13:01
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelindeki tüm köy okulları ve taşımalı eğitime öğleden ara verildiği belirtildi.
Kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi ve salı günleri de okullar tatil edilmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız