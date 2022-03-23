TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurulda, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay "21 Mart Nevruz Bayramı", CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur "EXPO 2021 Hatay", AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal "Meslek odalarının mevcut durumu" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

CHP'li Güzelmansur, hükümetin EXPO 2016 Antalya için 600 milyon dolar kaynak ayırırken EXPO 2021 Hatay'dan esirgenen kaynağın ise 70 milyon dolar olduğunu iddia ederek, "İktidar, Hatay EXPO'yu nasıl görmezden gelir? İktidar, Hatay EXPO için ne kanun çıkardı ne ajans kurdu ne personel istihdam etti." dedi.

AK Parti'li Öçal ise günümüzde meslek odalarının birçoğunun oligarşinin ve vesayetin kalesi olarak değerlendirildiğini belirterek, "Meslek odaları çeşitlendirilmeli, adil, objektif, çoklu meslek örgütleri ortaya çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Kuruluş amaçlarının dışına çıkan meslek odalarının bulunduğunu dile getiren Öçal, "Kendi varlıklarını, kanun ve yönetmelik kılıfı altına sokarak korumaya almak, 'değişen dünya' diye söze başlayıp, kendi totaliter yapılarını muhafaza etmek, kendi görev alanının dışına çıkıp her alanda devlete akıl vermeye çalışmak, bunların asli görevi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Öçal, meslek odalarının bir an önce kuruluş felsefesine ve asli görevlerine dönmesi çağrısında bulundu.