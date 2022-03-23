'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
Sponsorlu İçerik
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek'in danışmanından açıklama geldi
Mehmet Şimşek'in danışmanından açıklama geldi
Sponsorlu İçerik
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
Sponsorlu İçerik
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Sponsorlu İçerik
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Sponsorlu İçerik
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Sponsorlu İçerik
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Sponsorlu İçerik
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Sponsorlu İçerik
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Sponsorlu İçerik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Sponsorlu İçerik
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Sponsorlu İçerik
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
Sponsorlu İçerik
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
Sponsorlu İçerik
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Sponsorlu İçerik
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Sponsorlu İçerik
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sponsorlu İçerik
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Sponsorlu İçerik
Ramazan öncesi zam yarışı!
Ramazan öncesi zam yarışı!
Sponsorlu İçerik
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Sponsorlu İçerik
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Sponsorlu İçerik
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
Sponsorlu İçerik
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Sponsorlu İçerik
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Sponsorlu İçerik
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Sponsorlu İçerik
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Sponsorlu İçerik
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
Sponsorlu İçerik
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi

Duruşmada sanıklar Erol Adayener, Gürkan İnan, Hasan Nihat Doğan, Hayati Bilgiç, Haluk Sayın ve Tanzer Dinçer savunma yaptı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 15:09
Yazdır
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi

Kamuoyunda, "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan bazılarıyla avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Erol Adayener, üzerine atılı suçu kabul etmedi. Duyurunun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlandığını belirten Adayener, Anayasa ile güvence altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini kullandıklarını savundu.

Duyuruda suç unsuru bulunmadığını öne süren Adayener, duyurunun içeriğinde de herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını, haklarındaki iddiaların soyut ve mesnetsiz olduğunu iddia etti.

Daha önce emekli büyükelçilerin Montrö tartışmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya da imza koyduğunu ifade eden Adayener, "Birbirine benzer açıklamalardan ikincisi nedeniyle suçlu görülmemi kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

Montrö'nün tartışmaya açılmasının ülkenin menfaatine zarar vereceğini aktaran sanık Adayener, bildirinin buna dikkati çekmeyi amaçladığını dile getirdi. Erol Adayener, "Ülke menfaatini korumak ve bu maksatla anayasayla koruma altına alınmış hak ve ilkelere göre hareket etmek zaten bir suç olamaz. Çok iyi bildiğimiz ve geldiğini de gördüğümüz bir tehlikeye karşı uyarıda bulunmak vatandaşlık görevimizdir. Bu açıklama nedeniyle yargılanıyor olmamız, demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor." diye konuştu.

- "Duyuruyu görmedim"

Sanıklardan Gürkan İnan, duyurunun hazırlandığı WhatsApp grubunun, emekli amiraller arasında sosyal iletişimi sürdürmek, vefat, hastalık, düğün ve bayramlaşma konusunda amirallerin bir birinden haberdar olmaları amacıyla kurulduğunu söyledi.

Grupta yer aldığını fakat hiç mesaj atmadığını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Söz konusu duyuruyu görmedim. Duyurunun yayınlanmasından önce emekli amiral Ergun Mengi tarafından telefonla arandım. Montrö'ye ilişkin mesleki tecrübe ve birikimlerimizi bir basın duyurusuyla kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz, isterseniz metni gönderebilirim dedi. Metnin hukukçu amiraller tarafından incelendiğini, hukuki bir sorun bulunmadığını söyledi. Anayasal hakkımı kullanarak ismimin duyuruya yazılmasını onayladım. Metnin tam halini 4 Nisan'da yayınlandıktan sonra gördüm."

Duyurunun düşünce ve fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten İnan, üzerine atılı suçu kabul etmedi. Gürkan İnan, "Devletime karşı suç işlemek amacıyla bir ortaklık içine girmem söz konusu olamaz. Anayasa'ya güveniyorum. Yaşamım boyunca demokrasi dışı uygulamalar içinde olmadım. Halk oyuyla seçilmiş yönetime karşı bir girişim içinde olmak yaşam tarzıma aykırıdır." diye konuştu.

Sanıklardan Hasan Nihat Doğan da asla kabul etmediği bu suçtan dolayı yargılanmaktan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Duyurunun yayınlanmasının ardından kendilerine karşı, tamamen ön yargıyla, kişisel hak ve özgürlükleri yok sayan bir hakaret kampanyası başlatıldığını savunan Doğan, "Ülkemizin yararına olduğunu düşünerek yaptığımız bu açıklamada suç varmış gibi davrananlar, hukuka ve adalete olan inancımızı daha da arttırdı." dedi.

Doğan, fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gereken, suç unsuru bulunmayan duyurunun hazırlanmasında bir dahlinin olmadığını belirterek, duyuruda yer alan "yüce Türk milletine" ifadesini suç olarak göstermenin, akıl ve mantığa aykırı ve zorlama bir tavır olduğunu savundu.

KAPAT [X]

-"Herhangi suç unsuru görmediğim için imzaladım"

Sanıklardan Hayati Bilgiç, emekli bir tabip amiral olduğunu, halen bir üniversitede hekim yetiştirdiğini söyledi ve mesleki geçmişini anlattı.

Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının Türkiye'nin Marmara ve boğazlardaki mutlak hakimiyetini ortadan kaldıracağını öne süren Bilgiç, duyuruda buna dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Emekli amirallerin bulunduğu WhatsApp grubunda yer almadığını, duyurunun hazırlanmasında bir katkısının olmadığını kaydeden Bilgiç, Ergun Mengi'nin kendisini arayarak duyuru hazırladıklarını söylediğini, telefonla konuşurken hızlıca okuduğu metni, herhangi suç unsuru görmediği için imzaladığını kaydetti.

Bilgiç, "Anayasal düzene sıkı sıkıya bağlı, demokratik düzene yönelik her türlü saldırıya karşı mücadeleyi kendisine düstur edilen, imasını bile kabul etmediğim bir girişimin yanında olmam kesinlikle söz konusu olamaz. Yazıyı kimlerin hazırladığını bilmiyorum. Hazırlıkların içinde bulunmadım. Ortak bir iştirak iradesi söz konusu değil. İsnat edilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum." diye konuştu.

Hayati Bilgiç, duyurunun, düşünce açıklama hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

- "Yine gelse onaylarım"

Sanıklardan Haluk Sayın, duyurudan Ergun Mengi'nin aramasıyla haberdar olduğunu, metinde herhangi bir suç unsuru görmediğini söyledi.

Emekliliğinin üzerinden 23 yıl geçtiğini ifade eden Sayın, "Silahlı kuvvetler içinde bırakın emirlerimi dinlemeyi, beni tanıyacak 2 ya da 3 kişi olduğundan bile şüpheliyim." dedi.

Montrö Sözleşmesi'nin hayati ve vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Sayın, taslak metinde "yüce Türk milletine" ifadesinin olup olmadığını hatırlayamadığını belirterek, "Türk milletine yüce diye seslenilmesi milletimizin sıfat ve asaletine uygun bir hitaptır." diye konuştu.

Sanıklardan Tanzer Dinçer de duyurunun tamamen iyi niyetli bir biçimde Montrö konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlandığını savundu.

Dinçer, nizamı değiştirmek için değil, koruma saikiyle hareket ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö'ye ilişkin açıklamalarının da kendilerini desteklediğini ifade etti.

Duyuru metnini incelediğini ve suç unsuru görmediğini belirten Dinçer, taslak metinde "Yüce Türk milletine" ifadesinin bulunup bulunmadığını hatırlamadığını, bu ifadenin de suç sayılamayacağını söyledi.

Dinçer, "Bu metin önüme yine gelse yine onaylarım. Suç kastım yok. Sadece bilgim ve görgümü anayasanın verdiği hak ve hukuk çerçevesinde kullanmak istedim." dedi.

Sanık avukatlarının beyanının ardından mahkeme, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Eşini öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen sanığa ilk duruşmada tahliye
Eşini öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen sanığa ilk duruşmada tahliye
Adnan Oktar davası: 68 sanığın tahliye kararına itiraz
Adnan Oktar davası: 68 sanığın tahliye kararına itiraz
Eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü
Eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü
Edirne'de futbol maçında çıkan kavgada 2 hakem yaralandı
Edirne'de futbol maçında çıkan kavgada 2 hakem yaralandı
Sanık avukatları cinsel saldırıyla suçlanan Profesörün tutuklanmasını istedi
Sanık avukatları cinsel saldırıyla suçlanan Profesörün tutuklanmasını istedi
Kilis'te eşini öldüren ve bir hemşireyi yaralayan zanlı tutuklandı
Kilis'te eşini öldüren ve bir hemşireyi yaralayan zanlı tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor
İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı
Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-faiz-mujdesi-mobil_adv1588
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı
Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bölge hizmet süreleri için genelge yayımladı
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar
Başvurma hakkı elinden alınan doçent adayının açtığı davada Danıştay'dan olumlu karar
Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay
Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay
Anayasa Mahkemesi, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fillini işleyen kolluk görevlilerinin meslekten atılmasını Anayasaya uygun buldu.
Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak
Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak
Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatlarına toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?
Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?
Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmetinden sayılır ve yıpranma payı olan hizmettir. Yıpranma payı süresi hizmet bütünleşmesinde kullanılır, ancak işçi emekliliğinde emeklilik yaşını etkilemez.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Destan 17.Bölüm Fragmanı
Destan 17.Bölüm Fragmanı
Destan 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 29 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!
İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!
Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte en fazla konuşulan konulardan biri de Rus oligarklar oldu. Rus oligarklar ve Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddia edilen Rus yetkililerin bilinen 17 milyar dolardan fazla bir serveti olduğu iddia ediliyor.