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Stoltenberg: Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 16:27
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Stoltenberg: Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız"

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