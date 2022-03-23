Eşini öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen sanığa ilk duruşmada tahliye

Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
Sponsorlu İçerik
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek'in danışmanından açıklama geldi
Mehmet Şimşek'in danışmanından açıklama geldi
Sponsorlu İçerik
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
Sponsorlu İçerik
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Sponsorlu İçerik
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Sponsorlu İçerik
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Sponsorlu İçerik
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Sponsorlu İçerik
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Sponsorlu İçerik
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Sponsorlu İçerik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Sponsorlu İçerik
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Sponsorlu İçerik
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
Sponsorlu İçerik
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
Sponsorlu İçerik
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Sponsorlu İçerik
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Sponsorlu İçerik
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sponsorlu İçerik
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Sponsorlu İçerik
Ramazan öncesi zam yarışı!
Ramazan öncesi zam yarışı!
Sponsorlu İçerik
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Sponsorlu İçerik
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Sponsorlu İçerik
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
Sponsorlu İçerik
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Sponsorlu İçerik
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Sponsorlu İçerik
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Sponsorlu İçerik
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Sponsorlu İçerik
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşini öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen sanığa ilk duruşmada tahliye

Kahramanmaraş'ta yaralı olarak götürüldüğü hastanede 'Kendimi bıçakladım' dedikten sonra ölen 1 çocuk annesi Sevgi Gevşek'i (27) kasten öldürme suçundan tutuklanan ve hakkında müebbet hapis istenen eşi Durdu Gevşek (28) hakim karşısına çıktı. Durdu Gevşek, eşini öldürmediğini, tokat dahi atmadığını söyledi. Sevgi Gevşek'e ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları ile hastane polisinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada Durdu Gevşek'in tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Mart 2022 16:49
Yazdır
Eşini öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen sanığa ilk duruşmada tahliye

Geçen yıl 17 Kasım günü Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir çocuk annesi Sevgi Gevşek, sokakta yaralı halde bulundu. Ambulansla hastaneye götürülen Gevşek, nasıl yaralandığının sorulması üzerine 'Kendimi bıçakladım' derken, sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamayarak 23 Kasım'da hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Durdu Gevşek, bir kadınla daha önce aralarında geçen yazışmaları eşinin görmesi üzerine tartıştıklarını, devamında da Sevgi Gevşek'in bıçakla intihar ettiğini öne sürdü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise üzerinde kan lekesi bulunan bir bıçak ele geçirilirken, Durdu Gevşek tutuklandı. Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, Gevşek hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması için hakkında dava açtı. Durdu Gevşek'in babası İ.G. ile arkadaşı Ş.A.'nın da 'suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianameyi düzenleyen cumhuriyet savcısı, Sevgi Gevşek'in otopsisinde 3 bıçak darbesi tespit edildiğini belirterek, yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde müteveffanın kendisini karın kısmından üç kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemini hayatın olağan akışına aykırı buldu.

'HANGİ HAMLEDE YARALANDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Durdu Gevşek ile diğer sanıklar babası ve arkadaşı Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya aileler ile tarafların avukatları katıldı. Eşini öldürmediğini ifade eden Durdu Gevşek, tartışmadan sonra eşinin kendi kendini bıçakladığını belirterek, "Bıçak vücuduna değdi, hangi hamlede yaralandığını hatırlamıyorum. 'Durdu ölüyorum' dedi, ben bunun üzerine yardım çağırmak için telefonumu almaya gittim sonra Sevgi kapıdan dışarı çıktı."

'AKLANMAK İSTİYORUM'

Ambulansla eşinin hastaneye götürüldüğünü, kendisinin de arkasından bir arkadaşıyla hastaneye gittiğini ifade eden Durdu Gevşek, şöyle devam etti:

"Doktorlardan biri bana 'Şimdilik bir sıkıntı yok, 1-2 saat içerisinde gidersiniz' dedi. 15-20 gün önce adli bir olaya karışmıştım, aileme karşı mahcup olmuştum. Doktor '1-2 saat sonra gidersiniz' dediği için yine karakolluk olmayalım, eşimi karakol karakol gezdirmeyeyim, diye düşündüm. Yanımdaki arkadaşım Ş.A.'ya 'Git yengene söyle kazara oldu desin' dedim. Ş.A., içeri gidip geldi, 'Yengem polise zaten kendisini, kendisinin bıçakladığını söylemiş' dedi. Ben eşime tokat dahi atmadım, suçsuzum. 4,5 aydır tutukluyum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum, eşimi öldürmekle suçlanıyorum, eşimin mezarını dahi görmedim. Çevrede cinayet işleyen bir katil gibi görünüyorum. Ben aklanmak istiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Suç delillerini yok etmekle suçlanan sanık Ş.A. ile Durdu Gevşek'in babası İ.G. de suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sevgi Gevşek'e ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları ile hastane polisinin de tanık olarak dinlendiği duruşma sonunda mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan raporunun beklenmesine, delillerin büyük oranda toplandığı gerekçesiyle Durdu Gevşek'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Adnan Oktar davası: 68 sanığın tahliye kararına itiraz
Adnan Oktar davası: 68 sanığın tahliye kararına itiraz
Eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü
Eşini ve çocuğunu döven ağabeyini öldürdü
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi
Edirne'de futbol maçında çıkan kavgada 2 hakem yaralandı
Edirne'de futbol maçında çıkan kavgada 2 hakem yaralandı
Sanık avukatları cinsel saldırıyla suçlanan Profesörün tutuklanmasını istedi
Sanık avukatları cinsel saldırıyla suçlanan Profesörün tutuklanmasını istedi
Kilis'te eşini öldüren ve bir hemşireyi yaralayan zanlı tutuklandı
Kilis'te eşini öldüren ve bir hemşireyi yaralayan zanlı tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-faiz-mujdesi-mobil_adv1588
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bölge hizmet süreleri için genelge yayımladı
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Başvurma hakkı elinden alınan doçent adayının açtığı davada Danıştay'dan olumlu karar
Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Anayasa Mahkemesi, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fillini işleyen kolluk görevlilerinin meslekten atılmasını Anayasaya uygun buldu.
Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatlarına toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmetinden sayılır ve yıpranma payı olan hizmettir. Yıpranma payı süresi hizmet bütünleşmesinde kullanılır, ancak işçi emekliliğinde emeklilik yaşını etkilemez.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 29 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!

İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!

Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte en fazla konuşulan konulardan biri de Rus oligarklar oldu. Rus oligarklar ve Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddia edilen Rus yetkililerin bilinen 17 milyar dolardan fazla bir serveti olduğu iddia ediliyor.