TBMM'de gündem 'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın "Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı gönderdiği" iddiasını dile getirerek "Karma eğitimin karşısında ayrıştırıcı, cinsiyetçi ideolojinin ürünü olan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu kişi hakkında soruşturma açılmış olması iyi fakat soruşturma süresince görevinden uzaklaştırılması lazım." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Okul Müdürü Haydar Akın hakkında toplumdan yükselen tepkiler nedeniyle soruşturma başlatıldığını savunarak "Bu ülkenin 9,5 yaşındaki küçücük çocuklarına bu gözle bakanları ve bu talimatları yazanları milletimiz affetmeyecektir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milli Eğitim Bakanlığının veya diğer bakanlıkların yasaya, Anayasa'ya aykırı olan her eyleme karşı tavrının belli olduğunu belirterek Okul Müdürü Haydar Akın hakkında açığa alma işlemi uygulandığı bilgisini paylaştı.