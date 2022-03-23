İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor
İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor
Sponsorlu İçerik
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Sponsorlu İçerik
Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı
Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı
Sponsorlu İçerik
Uzman çavuş ile doktor arasındaki olayda idari soruşturma genişletildi
Uzman çavuş ile doktor arasındaki olayda idari soruşturma genişletildi
Sponsorlu İçerik
Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
Sponsorlu İçerik
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek'in danışmanından açıklama geldi
Mehmet Şimşek'in danışmanından açıklama geldi
Sponsorlu İçerik
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
Sponsorlu İçerik
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Sponsorlu İçerik
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Sponsorlu İçerik
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Sponsorlu İçerik
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Sponsorlu İçerik
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Sponsorlu İçerik
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Sponsorlu İçerik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Sponsorlu İçerik
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Sponsorlu İçerik
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
Sponsorlu İçerik
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
Sponsorlu İçerik
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Sponsorlu İçerik
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Sponsorlu İçerik
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sponsorlu İçerik
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Sponsorlu İçerik
Ramazan öncesi zam yarışı!
Ramazan öncesi zam yarışı!
Sponsorlu İçerik
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Sponsorlu İçerik
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Sponsorlu İçerik
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
Sponsorlu İçerik
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiaları üzerine, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avrodur" açıklamasını yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 17:18
Yazdır
Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin iddialarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin siyasete alet edilerek yoğun bir saldırıyla karşı karşıya olduğunun hayretle izlendiği belirtildi. Bir muhalefet partisinin veya liderinin yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünülebileceği, ancak bunu yaparken akla ve vicdana dayanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Halkımızın genelinin eşsiz iradesi ve vefa duygusuyla bu esere sahip çıktığını gururla görüyoruz. Öte yandan, milletimize kazandırdığımız bu dev eseri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin bu büyük çalışmamızı itibarsızlaştırmak için saldıranları da ibretle ve hayretle izliyoruz. Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız bir davranışın tekrarından öteye gitmiyor. 'Muhalefet etme vazifesini ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek'. Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü sözü ancak o zaman bir anlam kazanır. Yoksa bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine düşman gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Bu kişilerin anlamaları pek mümkün olmasa da önce Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ile ilgili genel bilgileri, ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemizi bir kez daha açıklamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Son 20 yılda ulaştırma sektöründe (havalimanları, limanlar ve bin 250 kilometre otoyol altyapısı) 37,5 milyar dolarlık KÖİ modeli ile yapıldı. Bu projelerle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar (toplam 284 milyar dolar), istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere güçlü bir ekonomik etki sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Bu projeler sayesinde yıllık 1,865 milyar dolar zaman tasarrufu sağlanmaktadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu projeler sayesinde yıllık 1,865 milyar dolar zaman tasarrufu, 1,1 milyar dolar yakıt tasarrufu, 5 milyon dolar çevre tasarrufu ile toplamda 2,97 milyar dolar tasarruf sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi KÖİ projelerinin 'yatırım bedelleri' ile 'sağladıkları fayda' arasındaki fark incelendiğinde ekonomimiz, dolayısıyla milletimiz yararına son derece olumlu bir tablo ortaya çıkmaktadır. Gelelim 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'na. Yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin 5. maddesi, yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceğini açık ve net biçimde ifade etmektedir. Öte yandan projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin işletme süresine dahil edileceği de sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmedeki bu hükümle yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon avro tasarruf sağlanmıştır. Yani, projenin erken bitirilmesiyle yükleniciye özel bir avantaj sağlandığı yalandır. Hong Kong ile Çin arasındaki çoğunluğu viyadüklerden oluşan köprü-tünel-viyadük sistemi şeklinde uzanan bir projenin 'köprünün kilometre maliyetinin 360 milyon dolar', 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise bu maliyet '900 milyon dolar' denmiştir."

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avrodur"

Açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalanlanarak, köprünün maliyetinin 1 milyar 750 milyon avro olduğu vurgulandı. Yüklenici firmalara rant sağlandığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şunlar belirtildi:

"Elmalar ile armutlar ancak böyle karşılaştırılabilirdi. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avrodur. Uzunluğu ise 4,6 kilometredir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalandır. Projemiz, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile tamamlanmıştır. Görevli şirket tarafından ödenen 'kamulaştırma bedeli', 'işletme ve ağır bakım maliyeti' ile 'finans maliyeti' de dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon avro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon (12 yıl sonrası için) avrodur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, yüklenici firmalara rant sağlandığı yalandır. Öte yandan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf edilecektir. Kırılımları şöyledir; zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer, karbon salınımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro. Projemizle ülke ekonomimize etkileri kısaca şöyle olacaktır; üretime etkisi 5,362 milyar avro, GSYH'ye etkisi 2,442 milyar avro, istihdama yıllık etkisi 118 bin 209 kişi. 'Ecdada saygı, geleceğe armağan' niteliğindeki bu eserimiz, 'milli ekonomimizi', 'milli bağımsızlığımızı' korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Dolar günü yükselişle tamamladı
Dolar günü yükselişle tamamladı
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Brent petrol 120 doları aştı
Brent petrol 120 doları aştı
Ticaret Bakanı Muş: Tedarik zincirinde bir problem yaşanmıyor
Ticaret Bakanı Muş: Tedarik zincirinde bir problem yaşanmıyor
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Balık avı yasağına sayılı günler kaldı! Tezgahlardaki fiyatlar cepleri yaktı
Balık avı yasağına sayılı günler kaldı! Tezgahlardaki fiyatlar cepleri yaktı

Bu Habere Tepkiniz

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-faiz-mujdesi-mobil_adv1588
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bölge hizmet süreleri için genelge yayımladı
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Başvurma hakkı elinden alınan doçent adayının açtığı davada Danıştay'dan olumlu karar
Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Anayasa Mahkemesi, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fillini işleyen kolluk görevlilerinin meslekten atılmasını Anayasaya uygun buldu.
Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatlarına toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmetinden sayılır ve yıpranma payı olan hizmettir. Yıpranma payı süresi hizmet bütünleşmesinde kullanılır, ancak işçi emekliliğinde emeklilik yaşını etkilemez.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 29 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!

İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!

Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte en fazla konuşulan konulardan biri de Rus oligarklar oldu. Rus oligarklar ve Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddia edilen Rus yetkililerin bilinen 17 milyar dolardan fazla bir serveti olduğu iddia ediliyor.