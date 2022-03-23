Komando taburundan sağlık personeline teşekkür mesajı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mart 2022 17:54
Şemdinli Komando Taburu Ergül Tepe Üs bölgesindeki görev yapan vatan kahramanlarımız, sağlık çalışanlarına özel, videolu bir teşekkür mesajı yayınladı.
Komando Taburundaki sınır kartallarımızdan, sağlık çalışanlarına teşekkür videosu
Kahraman Komandolarımız videolu mesajda: Bizler burada vatan nöbetindeyken, geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız... İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız