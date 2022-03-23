İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal paylaşım hesabından İstanbul'un araç istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, son 1 yıllık sürede İstanbul'da toplam 213 bin 486 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Günde ortalama 585 araç trafiğe çıktı. Toplam araç sayısı da 4 milyon 688 bin 22 oldu.

#TÜİK'in Mart'ta açıkladığı verilere göre #İstanbul'da son bir yılda



Günde ortalama 5️8️5️

Toplam 2️1️3️.4️8️6️ aracın trafiğe kaydı yapıldı🚛🚙🚌



Toplam araç sayımız 4️.6️8️8️.0️2️2️



Lütfen yayaların önceliğimiz olduğunu unutmayalım



Emniyet kemeriniz mutlaka takılı olsun pic.twitter.com/p8EOkQehqi Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2022

Buna göre, nüfusu 15,8 milyon olan İstanbul'da her 3 kişi başına 1 araç düşüyor. Yerlikaya paylaşımında, sürücülere de uyarılarda bulundu. "Lütfen yayaların önceliğimiz olduğunu unutmayalım. Emniyet kemeriniz mutlaka takılı olsun" paylaşımını yaptı.