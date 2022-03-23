İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega şehirde toplam araç sayısının 4 milyon 688 bin 22 olduğunu açıkladı. Buna göre, nüfusu 15,8 milyon olan İstanbul'da her 3 kişi başına 1 araç düşüyor.
Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Mart 2022 18:06
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal paylaşım hesabından İstanbul'un araç istatistiklerini paylaştı.
Buna göre, son 1 yıllık sürede İstanbul'da toplam 213 bin 486 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Günde ortalama 585 araç trafiğe çıktı. Toplam araç sayısı da 4 milyon 688 bin 22 oldu.Buna göre, nüfusu 15,8 milyon olan İstanbul'da her 3 kişi başına 1 araç düşüyor. Yerlikaya paylaşımında, sürücülere de uyarılarda bulundu. "Lütfen yayaların önceliğimiz olduğunu unutmayalım. Emniyet kemeriniz mutlaka takılı olsun" paylaşımını yaptı.
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#TÜİK'in Mart'ta açıkladığı verilere göre #İstanbul'da son bir yıldaAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2022
Günde ortalama 5️8️5️
Toplam 2️1️3️.4️8️6️ aracın trafiğe kaydı yapıldı🚛🚙🚌
Toplam araç sayımız 4️.6️8️8️.0️2️2️
Lütfen yayaların önceliğimiz olduğunu unutmayalım
Emniyet kemeriniz mutlaka takılı olsun pic.twitter.com/p8EOkQehqi