Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Bulak yolunda bulunan, otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karabük ve ilçelerinden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi.

Yangının meydana geldiği fabrikaya gelerek bilgi alan Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, oto yedek parça imal eden, bölgenin önemli bir fabrikasında yangın çıktığını ve hemen tahliye edildiğini söyledi.

Hemen güvenlik önlemlerinin alındığını ve yangına müdahale edildiğini anlatan Gürel, "Yangın bodrum kata hasar vermiş durumda. Söndürme işlemleri devam ediyor. İnşallah üst katlara sirayet etmeden söndürülmesini bekliyoruz. Etrafındaki binalar risk altında değil. İki çalışan yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Onların da sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun Karabük'e. İnşallah büyümeden söndürmüş oluruz." diye konuştu.