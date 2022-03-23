Üç ilde eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Bitlis

Valilik, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Muş

Valilik, vatandaşları sis, çığ ve don olaylarına karşı uyardı.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında taşımalı eğitim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verildiği aktarıldı.