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Yedi ilde eğitime kar engeli

Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Bazı il ve ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mart 2022 23:58
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Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla nedeniyle Torul ve Kürtün ilçelerinde tüm okullar, diğer ilçelerde de taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullar yarın tatil edildi.

Valilik'ten yapılan duyuruda yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde 24 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine ara verildiği kaydedildi. Açıklamada il merkezi, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Kararda ayrıca Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars merkez ile Sarıkamış ve Digor ilçelerinde tüm okulların 24 Mart Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis

Valilik, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Muş

Valilik, vatandaşları sis, çığ ve don olaylarına karşı uyardı.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KAPAT [X]

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında taşımalı eğitim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verildiği aktarıldı.

Erzurum

Erzurum'un 13 ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Bu nedenle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Hınıs, Karayazı, Tortum, Çat, Aşkale, Şenkaya, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçelerinde 24 Mart perşembe günü eğitime ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.

Ardahan

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Kar yağışının Göle'de şiddetini artırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden Göle'deki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

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