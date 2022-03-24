24 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Olağanüstü Zirvesi'ne iştirak edecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Brüksel)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Şentop, Töre ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek.

(TBMM/11.00/Ankara/13.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nde düzenlenecek Muhtarlar Buluşması programına katılacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartepe'de "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" programına katılacak.

(14.00/Kocaeli)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Canik ilçesinde Cahit Zarifoğlu İlkokulunun açılışını gerçekleştirecek.

(Samsun/09.30/09.45/11.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tomarza, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kayseri/11.30/13.10/14.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nın son gününe katılacak.

(Paris)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Deri İşleme Tesisi ile Uşak Teknopark ve OSB yatırımlarının da aralarında bulunduğu açılış törenlerine katılacak, bazı ziyaretler gerçekleştirecek, sanayici ve gençlerle ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Uşak/10.30-19.30)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova, İnovasyon ve Gelişim Bakanı Daniel Lorer, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Nikolay Sabev ile görüşecek, Türk firmalarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

(Sofya)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Tokat/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO olağanüstü liderler zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- AB Liderler zirvesinin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- G7 zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off yarı finalinde deplasmanda Portekiz'le karşı karşıya gelecek.

(Porto/22.45)

- C Yolu'ndaki diğer play-off yarı finalinde İtalya, Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

(Palermo/22.45)

2- Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yapılacak.

(Mersin/17.00/19.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi maçı yapılacak.

(İzmir/18.00)