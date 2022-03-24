Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı

Doktorlara 5 yılda 6 bine yakın malpraktis (tıbbi uygulama hatası) davası açılırken 172 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi. Meclis'e sunulan teklif uyarınca, tazminatları artık devlet ödeyecek. Sağlık personeli görevini 'kasten' kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek. Buna ise bakanlık bünyesinde oluşturulacak 'Mesleki Sorumluluk Kurulu' karar verecek. Teklifin tali komisyon olarak ele alındığı Sağlık Komisyonu'nda doktorlara açılan malpraktis davaları da gündeme geldi.

HEKİM YETİŞMESİNİ ENGELLİYOR



Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan uzaklaştıklarına dikkati çekti. Eldemir, "Bu da yaşamsal öneme sahip olan beyin cerrahisi, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi branşlarda yeterli sayı ve nitelikte uzman hekim yetişmemesine sebebiyet vermekte." dedi.



4 BİN HEKİM KUSURLU SAYILDI



Eldemir'in aktardığı bilgilere göre, son 5 yılda 5 bin 933 dava açıldı. Bu davaların bin 831'i idari yargı tarafından reddedildi. 178 dava kabul, bin 11 dava da kısmen kabul edildi. Yaklaşık 5,3 milyar tazminat talep edilen davalar sonucunda 172 milyon lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Söz konusu davalardan 4 bin 67'si hekim, 517'si hemşire, 147'si ebe, 391'i diğer personelin kusurlu olduğu iddiasıyla açıldı.

DAVALARDA ACİL TIP İLK SIRADA



Davaların branşa göre dağılımına bakıldığında ise bin 566 vakayla acil tıp ilk sırada yer aldı. Bunu, bin 84 vakayla kadın hastalıkları ve doğum ile 638 vakayla genel cerrahi izledi. Cerrahi branşları, dahili branşlara oranla daha fazla tazminat davasına maruz kalıyor. En az dava ise romatoloji, nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji, onkoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşlarında.



YÜZDE 95'İNDE KUSURSUZLAR



Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ise doktorlarla ilgili "taksirle yaralama" ve "taksirle öldürme"den dolayı yapılan yargılamalarla ilgili bilgi verdi. Acar, Adli Tıp Kurumu istatistiklerine göre, taksirle yaralama suçundan yapılan yargılamaların yüzde 95'inde doktorların kusursuz olduğunu, taksirle öldürme suçu yönünden ise yüzde 90'ında doktorların kusursuz olduğunu belirtti.

Osman Özgan