Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,39 puan değer kazanarak 2.192,49'a çıktı. Toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,50 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında, "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklamasının, küresel pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışı veri gündeminde ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.160 ve 2.130 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.