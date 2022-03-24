'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 doktora hapis
ORDU'nun Ünye ilçesinde 4 yıl önce rahatsızlanınca kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybeden Doğan Gündoğdu'nun (57) ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine haklarında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılan acil servis görevlisi Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö.'nün, yargılanması tamamlandı. Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Görevlerini sürdüren doktorların, sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Ünye'de 2017 yılının eylül ayında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan yerel
bir gazetenin sahibi Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne götürüldü. Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen
Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da
aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli
3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen
hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava
açtı. Yaklaşık 4 yıldır Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi?nde devam eden davanın
14?üncü celsesinde doktorlar hakkında karar verildi. Yapılan yargılamada M.M.Y.
2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Görevlerini
sürdüren doktorların, sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle
hükmün açıklanması geri bırakıldı.
'BİRAZ GEÇ OLDU AMA ADALET YERİNİ BULDU'
Verilen kararın ardından açıklama yapan Doğan Gündoğdu?nun oğlu Ulvi Gündoğdu,
adaletin tecelli etmesinin bir nebze de olsun tesellileri olacağını söyledi.
Kararın emsal niteliğinde olacağına inandığını belirten Gündoğdu, ?Hukuk mücadelesini
başlattığım günden bu yana, bir gün olsun bile mücadelemden vazgeçmedim ve sonunda
karar çıktı. Verilen hiçbir ceza merhum babamı geri getirmeyecek ama adaletin
tecelli ettiğini görmek bir nebze de olsa tesellimiz olacak. Ayrıca verilen
bu kararın benzeri davalar açısından da emsal niteliğinde olacağına inanıyorum.
Sonuç olarak biraz geç oldu ama adalet yerini buldu? diye konuştu.
'DOĞRU BİR KARAR VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ'
Yargı süreci boyunca Ulvi Gündoğdu?nun vekili olarak yer alan Av. Gökhan Atay da ?Uzun diyebileceğimiz bir yargılama süreci sonunda ilk derece mahkemesince doğru bir karar verildiğini düşünmekteyiz. Adaletin tecelli ettiğini görmek sadece o davaların ilgililerini ilgilendirmez. Toplumun yargıya olan güvenini sağlamlaştırmak adına da önemli bir rol oynar. Bu anlamda Türk yargısına tüm vatandaşlar olarak güvenmeli ve adaletin tecellisi için tüm yargı birimleri olarak çalışmaya devam etmeliyiz dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız