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Altının gramı 926 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.518 lira, Cumhuriyet altını 6.205 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 10:59
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Altının gramı 926 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 926 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 925,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 926 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.518 lira, Cumhuriyet altını da 6.205 liradan satılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı küresel piyasalarda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından yükselişe geçen ons altın, günü yüzde 1,2 artışla 1.943,9 dolardan tamamladı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışına yakın 1.943 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının emtia fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına alması için daha agresif faiz artırımları yapması gerektiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde satın alma Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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