Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması: Güçlendirmeye devam edeceğiz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 24 Mart 2022 12:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı." açıklamasında bulundu.
Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;
Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız