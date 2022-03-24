Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine 10 ay hapis

Balerin Evlin Avidor'un Sarıyer'deki bir marketten et çalmaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Evlin Avidor'un avukatları hazır bulundu.

"Müvekkilimizin suç kastı yoktur, o dönemde dalgındır"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Evlin Avidor'un avukatları, "Olay sadece unutmadan ibarettir. Sanık sadece bir poşeti unutmuş, diğerlerini zaten ödemiş, uyarıldığında da ödemeye çalışmış ancak bunu başaramamıştır çünkü müşteki istememiştir. Ödediği ürünleri ve ödemeyi unuttuğu ürünleri orada bırakmıştır, o nedenle mütalaaya katılmıyoruz. Müvekkilimizin suç kastı yoktur, o dönemde dalgındır çünkü özel hayatında sıkıntılar mevcuttur. Müvekkilimizin beraatını, mahkeme aksi kanaatteyse her ne kadar daha önce istemediğimizi belirtmişsek de, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, sanık Evlin Avidor'un 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.