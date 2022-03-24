İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mart 2022 14:04
03 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak olan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-İcra için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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