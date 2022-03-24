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Ankara yurtları ve güncel yurt fiyatları

Ankara yurtları ve güncel yurt fiyatları

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 24 Mart 2022 14:17
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Ankara yurtları ve güncel yurt fiyatları

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2021 yılında Ankara Yurt Fiyatları Nasıldı?

Ankara'da özel yurt fiyatları 2021 yılında en düşük 8.000 TL ile en yüksek 48.000 TL arasındaydı. Bu fiyatlara GSB Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereği sabah kahvaltısı dahildi ancak akşam yemeği veren yurtlar için yemek ücreti 2021 yılında Ankara'da yurtta kalan bir öğrenci için günlük 20TL-30TL dolaylarındaydı. Bu da aylık olarak 600 TL ile 900 TL gibi ek bir ücret gerektiriyordu.

Ankara Yurt Fiyatları 2022-2023 Yılında Ne Kadar Oldu?

Uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açılan öğrenci yurtlarının normalleşme sürecinde değişen taleplere göre yeniden şekillenmesi gerekti. Ayrıca geçtiğimiz yıl yurt arayan öğrenci sayısı iki katına çıktığı için yurtlar talebi karşılamakta zorlanmıştı. Bu nedenle Ankara yurtları da 2022-2023 okul döneminde değişen talepleri karşılamak için ücretler konusunda yeniden düzenleme yapacak. Henüz net fiyatları açıklamak mümkün görünmüyor. Şuan için konuşmak gerekirse Yurtlarfiyatlar.com olarak özel yurtlar ile görüşmelerimiz sonucunda, ülkemizde var olan enflasyona bağlı olarak yurt fiyatlarına en az %50 civarında bir artış yapılacağını söyleyebiliriz.

Ankara'daki özel yurtlar ve yurt fiyatları için Ankara Yurtları sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Öğrenci yurdu fiyatlarında yaşanan bu artışın sebepleri nelerdir?

Bu artışın asıl nedeni özel yurtların verdikleri hizmeti sağlarken kullandıkları kaynakların ortalama olarak %50 den fazla artış göstermesidir diyebiliriz. Yılbaşında asgari ücrete gelen %50 zam ile personel gideri arttı. Öğrenci yurdu için bina kiraları için ya da öğrenci için kiralık ev fiyatlarını incelediğimizde yine benzer bir artış görüyoruz. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve yemek fiyatları ise geçtiğimiz yıla kıyasla iki katına çıkmış durumda.

Bu şekilde artış yapıldığında Ankara özel yurt fiyatları 2022 yılında en düşük 12.000 TL ile en yüksek 72.000 TL arasında olması beklenmektedir. Tabii altını çizmekte fayda var, bu belirtilen rakamlar şu an var olan piyasaya göre öngörülen rakamlardır yani değişkenlik gösterebilir.

Ankara Kız Yurtları

Ankara kız yurdu fiyatlarının 2022 yılında 12.000 TL ile 72.000 TL arasında olacağı öngörülmektedir.

Detaylı bilgi almak için Ankara Kız Yurdu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ankara Erkek Yurtları

Ankara erkek yurdu fiyatlarının 2022 yılında 12.000 TL ile 72.000 TL arasında olacağı öngörülmektedir.

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Detaylı bilgi almak için Ankara Erkek Yurdu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ankara Yurt Fiyatları

2022 yılında güncel yurt fiyatları tablosunun aşağıdaki gibi olması beklenmektedir.

Altındağ Yurt Fiyatları 2022

13.500 TL-52.500 TL

Çankaya Yurt Fiyatları 2022

12.000 TL-72.000 TL

Gölbaşı Yurt Fiyatları 2022

12.000 TL-45.000 TL

Yenimahalle Yurt Fiyatları 2022

19.500 TL-52.500 TL

Etimesgut Yurt Fiyatları 2022

31.500 TL-43.500 TL

Keçiören Yurt Fiyatları 2022

21.000 TL-27.000 TL

Bu yazımız içerisinde sağlanan özel yurt fiyatları hakkındaki bilgiler www.yurtlarfiyatlar.com sitesi tarafından sağlanmıştır.


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