Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mart 2022 15:08
Spor Toto Süper Lig'de 30 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı.
Takıma geçtiğimiz sezon katılan Mesut Özil ve sezon başında İngiltere Premier League ekiplerinden Watford'a satılan, devre arasında da geri kiralanan Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
33 yaşındaki Özil, bugüne kadar Fenerbahçe ile 37 resmi müsabakada 9 gol atıp 3 de asist yaptı. Ozan ise kiralık döneminde sarı lacivertli forma ile 6 maçta forma şansı buldu.
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BilgilendirmeFenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022
Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn