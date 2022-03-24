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CHP'li Özel: Seçim kanun teklifini AYM'ye götürmeyiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim kanun teklifine ilişkin, "Seçimin yöntemini Anayasa Mahkemesine götürmeyiz çünkü AK Parti'nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz. Hangi yöntemle hesaplarlarsa hesaplasınlar, bu seçimi kazanacağımızı biliyoruz ama seçim kurullarına yaptıkları müdahale Anayasa'ya açıkça aykırı, onu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 15:24
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CHP'li Özel: Seçim kanun teklifini AYM'ye götürmeyiz

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifinin bu sabah TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildiğini söyledi. Muhalefetin hiçbir önerisinin teklife eklenmediğini belirten Özel, AK Parti ve MHP'nin, üzerinde yaklaşık 2 yıl çalıştıkları düzenlemenin 8 değişikliğe gittiğine dikkati çekti. Bu değişikliklerden hiçbirisinin muhalefetin, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak ve endişeleri bertaraf edilerek gerçekleştirilmediğini savunan Özel, "Böyle bir anlayışla, inatla, kötü niyetle, bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. Kritik bir değişiklik var mı? Bugüne kadar öngörülemeyen bir değişiklik var mı? Hayır ama 8 değişikliğin 8'i de kendileri dediklerini değiştirdiler. Bu bizim açımızdan problemli bir durum değil. Çünkü biliriz ki, Türkiye siyasi tarihine baktığımızda da görürüz ki kim iktidarının son döneminde seçim kanunlarıyla büyük bir telaş içinde oynuyorsa yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Giden iktidarlar yapmış hep bunu. Yapıp da iktidarda kalabilen yok." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "anket sonuçlarının iktidarı paniğe soktuğunu ancak milletin iktidarın defterini sandıkta düreceğini" ileri sürerek "Kimsenin şöyle bir endişesi olmasın; 'seçim kanununu değiştirdiler, AK Parti kazanacak.' Bu vakitten sonra, bu hastaya doktor 'Ne yerse yesin.' demiş. Millet öyle bir tepki, kızgınlık, kendi dertlerine bu kadar duyarsız olanlara öyle bir küskünlük içinde ki onları kurtaracak bir seçim kanununu, değil Feti Yıldız, kaldırıp getirseniz Einstein yazsa matematik formülü yok artık." sözlerini sarf etti.

Teklifle yeni oluşmuş ilçe ve il seçim kurullarının lağvedildiğini belirten Özel, iktidarın bu düzenlemeyle "AK Parti teşkilatından ayrılmış adalet teşkilatına monte edilmiş birtakım hakimleri acaba kurayla getirebilir miyiz, torbaya atabilir miyiz, sandık oyunları yapabilir miyiz?" sorusuna yanıt aradığını iddia etti.

Seçim barajının düşürülmesine ilişkin de Özel, "Kenan Evren'in yüzde 10'luk barajını 20 yıl önce 'Kaldıracağım.' diyen Tayyip Erdoğan, 20 yıl sonra yüzde 7'ye indirebilmiştir. Küçük ortağın boyuna göre ayarlamışlardır, hayırlısı olsun. Seçmen alacak onların boyunun ölçüsü seçimde." şeklinde konuştu.

Özel, komisyonda seçim güvenliği konusundaki bütün önerilerinin de reddedildiğini, bunlardan birinin seçimlerde parmak boyası kullanılması olduğunu anlattı. Öte yandan muhtarların birleşik oy pusulasının basılması, yurt dışı seçim çevresi oluşturulması barajı aşamayan partilerin hazine yardımı almaları taleplerinin de kabul edilmediğini söyleyen Özel, "Bize '6 benzemez' diyorlar. '3 yan yaya gelemez ittifak ortağı' var. Birlikte fotoğraflarını gören varsa paylaşsın, biz de görelim. AKP, MHP, BBP böyle bir toplantı için bir araya gelip fotoğraf çektirsin. Yok. 'Destici peşimize takılıyor geliyor, istediği bir milletvekilliği.' dediler, Destici'ye yine para vermediler." dedi.

Engellilerin oylarını rahatça kullanabilmeleri için birtakım önerilerini de ilettiklerini ancak komisyonda kabul edilmediğini anlatan Özel, öte yandan seçim kanununda "seçim çalışmaları için devlet imkanlarından yararlanmasının önüne geçen" maddedeki "başbakan" ibaresinin "cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin de reddedildiğini söyledi. Özel, iktidarın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından bütün kanunlardaki başbakan ibaresini cumhurbaşkanı olarak değiştirirken, bu yasadakini değiştirmemesinin doğru olmadığını ve Anayasa Mahkemesine bu durumu taşıyacaklarını belirtti.

- "Senin yetkinliğin, yeteneğin oldukça sınırlı"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü konusundaki açıklamalarına işaret ederek yurt dışındaki yüzbinlerce genç ve bilim insanının yurda dönmesine yönelik bir atmosfer bulunmadığını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, üniversiteyi yönetebilmek için, kendi kafalarına göre bölümler açtığını ileri süren Özel, öte yandan araştırma merkezlerinin odalarını ele geçirmeye çalıştıklarını savundu. Fotoğraflar gösteren Özel, öğretim üyelerinin ve personelin, özel eşyaları dahil, bütün evraklarının gece yarısı depolara taşındığını belirtti. Özel, "Böyle bir rezalet yok. Boğaziçi Üniversitesine bunu yapmanın ve Türkiye'nin marka değeri en yüksek üniversitesini bu hale getirmenin, kitapları böyle kömür taşır gibi taşımanın, özel eşyaları çöp poşetlerine doldurmanın izah edilebilir bir tarafı yok. Tepeden tırnağa, atayandan üniversitenin başına bela olan kayyum rektöre kadar hepsine yazıklar olsun." sözlerini sarf etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u "doğruları konuşan tek bakan" olarak nitelendiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İki kere iki dört) diyor ama doğru da değil tabii. 'Her şey stabil olsa, emtia fiyatları yükselmemiş olsa haliyle enflasyon da bu kadar olmayacak.' diyor. Günaydın Sayın Muş. Tabii bir de bunun için kur istikrarı lazım. Yİ-ÜFE yüzde 105. Kur istikrarı yok. Daha basitini söyleyeyim, siz iktidarda olmasanız, Recep Tayyip Erdoğan ülkenin başında olmasa enflasyon olmaz. Damadına bu ekonomiyi devretmiş ve berbat ettirmiş olmasa olmaz. Son çare standupçı Sayın Nebati her gün böyle saçmalıyor olmasa, birazcık doğruları yapıyor olsa enflasyon olmaz. Merkez Bankası Başkanı'nı 'Söz dinlemiyor.' diye değiştirirsen enflasyon oluyor. Ticaret Bakanı Sayın Muş, bir boyutuyla doğru bir cümle kurmuşsunuz ama diğer yandan yapısal sorun sizsiniz, AK Parti. Dünyanın bütün ekonomistlerinin tersine konuşan, 'Her şeyi ben bilirim.' diyen, hiçbir şey bilmediği halde kendi bilmediği şeyi millete dayatan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hiçbir sorun yok ülkede."

Özgür Özel, AK Parti iktidara geldiğinde ülkedeki enflasyon oranı yüzde 29 iken bugün yüzde 54 olduğunu belirterek "Recep Tayyip Erdoğan'ın sanrıları bu ülkeyi bu hale getiriyor." ifadesini kullandı.

İktidarın bir yandan politika faizini indirirken öte yandan bu finansal sistem üzerinden mevduat sahiplerine yıllık yüzde 163 faiz verdiğini kaydeden Özel, bu ödemelerin vatandaşın cebinden çıktığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu sistem için "bütçe üzerindeki yükünün oldukça sınırlı" olduğu yönünde açıklama yaptığını aktaran Özel, "Senin yetkinliğin, yeteneğin oldukça sınırlı, ona bir birim koyamıyoruz Sayın Nebati. Senin ekonomi yönetim becerin, ehliyetin oldukça sınırlı. 'Ehliyetsiz kaptan.' dedim, 'Size kaptanlık belgemi yollayacağım.' dedi. 7 metreden büyük tekne kullanma belgesi almış, harcını yatırıp, onu yolluyor. Hala şaka yapıyor bize. Bunun bütçede karşılığı var. İlk 3 ayda yaşanan, bundan sonra 9 ayda da yaşanırsa, kur garantisi ödemelerinin devlete yıllık maliyeti 790 milyar lira. Bu akıl almaz, devasa bir maliyet." eleştirilerinde bulundu.

Ticaret Bakanlığının bazı şeker fabrikaları hakkında "adil rekabeti bozduğu ve fiyatlarda dalgalanma oluştuğu" için inceleme başlattığını belirten Özel, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için bütün itirazlarına rağmen, iktidarın bu yanlışı yapmasının sonuçlarının bugün görüldüğünü söyledi.

- "Zevkle üstünü dolduracağız"

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CHP Grup Başkanvekili Özel, bir gazetecinin, seçim güvenliği için bundan sonraki süreçte yapacakları girişimleri sorması üzerine, "Genel Kurul aşamasında seçim kanun teklifiyle ilgili bu haklı tespitlerimizi söyleyeceğiz, önergelerimizi vereceğiz. Seçimin yöntemini Anayasa Mahkemesine götürmeyiz çünkü AK Parti'nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz. Hangi yöntemle hesaplarlarsa hesaplasınlar, bu seçimi kazanacağımızı biliyoruz ama seçim kurullarına yaptıkları müdahale Anayasa'ya açıkça aykırı, onu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Özel, iktidarın bir önceki seçimde yaptığı hesapların Millet İttifakı'nın TBMM'ye 13 milletvekili daha göndermesini sağladığını ifade ederek "Feti Yıldız ve Hayati Yazıcı, seçimlerden sonra siyaseten AK Parti'nin gireceği çukuru kazmışlar. Zevkle üstünü dolduracağız, merak etmesinler." sözlerini sarf etti.

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