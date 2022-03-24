Niye hep motorin zamlanıyor?

Son altı ayda benzine yüzde 162, motorine ise yüzde 212 zam geldi. Yalnızca altı ay önce benzin 7,76, motorin ise 7,30'dan satılıyordu. Dün gece gelen son zamdan sonra motorin 22,22 TL'ye benzin fiyatları ise 19,78'ye yükseldi. 25 Mart 2022 cuma günü itibariyle motorine 1 lira 36 kuruş daha zam gelecek. Motorin fiyatı İstanbul'da 24 lirayı bulacak Anadolu'da 25 liraya ulaşacak.

Motorin neden daha pahalı oldu?

Peki motorin neden benzinden daha pahalı bir hale geldi? Dünya Gazetesi yazarı enerji uzmanı Mehmet Kara sebebini açıkladı. Kara, "Uluslararası piyasalardaki motorin fiyatları da yüksek olduğu için Türkiye'de motorine benzin ve LPG'den daha fazla zam geliyor" dedi. Motorinin benzinden daha pahalı gelmesinin bir başka sebebi daha var. O da Türkiye'de üretim tesisleri. Mehmet Kara'nın verdiği bilgiye göre motorin arzını karşılayan firmaların tesisleri yetersiz.

-"Küresel piyasalarda benzin arz fazlası var. Buna ek olarak Türkiye'ninde içinde bulunduğu Akdeniz havzasında benzin üretim kapasitesi yüksek rafineriler var. Motorin üretimi talebin karşısında yetersiz kalıyor. Ve sonuçta Türkiye ve bölgesinde motorinde arz açığı var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor.

-Aynı makineden hem motorin hem de benzin elde edemezsiniz. Motorini sanayide, taşıma araçlarında, zaman zaman enerji üretiminde, tarımda yani her yerde kullanıyoruz. Motorin fiyatlarında indirim olması için petrol fiyatlarının düşmesi lazım. Ama motorin fiyatlarının düşmesi için maliyetinin de düşmesi gerekir.

-Mazotun ve ya benzinin tüketiciye gelinceye kadar geçirdiği aşamaların maliyet kalemlerinin de düşmesi gerekir. Mesela rafineriden çıkınca tüketiciye ulaşması için taşınıyor. Rafineri ayrıştırma için elektrik tüketiyor. İşçilik maliyeti, çevreyi korumaya dair bir takım çalışmaların maliyeti, petrolü ayrıştırmak için kullanılan çeşitli kimyasalların maliyetinin de düşmesi gerekir. Bütün bunlar düşmeden akaryakıtta tam bir gerileme beklenemez.

Kaynak: İnternethaber