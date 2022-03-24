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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 17:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Draghi'nin, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulunuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Kallas'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

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