Küçükçekmece Adliyesi önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı
İSTANBUL Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktı. Son dakika bilgisine göre çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 17:17
- Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, adliye otoparkında iki grup ardasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız